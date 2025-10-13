VIDEO / Kosovo korača prema play-offu, bivši Vatreni asistirao za vodstvo

Podijeli :

Nogometaši Kosova gostuju u Švedskoj u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a pogotkom u 32. minuti približili su se play-offu i dodatno se odvojili na drugom mjestu skupine B. Fisnik Asllani zabio je za 1:0 Kosova, a asistenciju je upisao bivši igrač Rijeke i mladi hrvatski reprezentativac - Veldin Hodža.

