VIDEO / Kolarić sudi Sloveniji uoči utakmice s Hrvatskom: Pogledajte kako je ‘pomogao’ susjedima crvenim kartonom

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U posljednjem reprezentativnom ciklusu prije Svjetskog prvenstva sudjeluju i reprezentacije koje nisu izborile nastup na najvećoj svjetskoj smotri. Tako je Slovenija u Ljubljani u četvrtak popodne ugostila Cipar. Nakon prvog poluvremena bilo je 1:0 za Cipar da bi u 61. minuti Patrik Kolarić, hrvatski sudac, isključio ciparskog nogometaša. Hrvatski sudac procijenio je da je Panagiotis Andreou startao pregrubo te mu je pokazao drugi žuti karton. Samo četiri minute kasnije Slovenija je izjednačila.

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