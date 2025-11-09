VIDEO / Kocaelispor bez Petkovića srušio Galatasaray na domaćem terenu nakon više od 40 godina

Podijeli :

U 12. kolu turske Superlige Kocaelispor Brune Petkovića je ugostio turskog velikana Galatasaraya. Gledajući formu vodeće ekipe lige očekivala se nova pobjeda kluba iz Istanbula, no Kocaelispor je šokirao Galatasaray s 1:0 te je napravio nevjerojatan uspjeh. Naime, nakon više od 40 godina, točnije 41 godine, su upisali domaću ligašku pobjedu protiv velikana. Jedini strijelac bio je Daniel Agyei u 45. minuti. Za Kocaelispor Bruno Petković nije bio u kadru zbog ozljede.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.