VIDEO / Kane hat-trickom zaključio sjajnu sezonu u Bundesligi, Stanišić odigrao drugo poluvrijeme

U posljednjem kolu Bundeslige na Allianz areni nismo vidjeli ništa što je neuobičajeno u ovoj sezoni. Bayern Munchen slavio je s 5:1 protiv Kolna te je stigao do 122 gola u jednoj sezoni. Na putu do te pobjede najveću ulogu imao je engleski napadač Harry Kane. Najbolji strijelac lige zabio je hat-trick te je sezonu završio s 36 golova i pet asistencija. Prvi gol zabio je u 10. minuti, drugi u 13., a treći u 69. minuti. Osim Kanea, za Bayern su gol zabili Tom Bischof i Nicolas Jackson. Počasni pogodak za Koln zabio je Said El Mala. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao je drugo poluvrijeme u ovoj pobjedi.

