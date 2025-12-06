VIDEO / Kane hat-trickom prestigao Hrvata na europskoj listi strijelaca

Već sa svojim prvim golom preskočio je Franka Kovačevića na listi najboljih europskih strijelaca, a do kraja utakmice postigao je još dva gola. Tako je došao do 28. gola sezone te sada bježi dva gola bivšem igraču Hajduka.

Kovačević će u nedjelju protiv Primorja pokušati dostići Kanea. Njegovo Celje nalazi se na vrhu slovenske lige dok je Primorje na devetom mjestu.

Što se tiče Bayerna, oni su debelo na vrhu Bundeslige s 11 bodova ispred drugog RB Leipziga koji ipak ima i utakmicu manje.

