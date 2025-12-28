VIDEO / Kakav španer! Napadač Brage naslagao braniče kao sardine i postigao majstorski gol

Podijeli :

U derbiju 16. kola Portugalske lige Braga na poluvremenu vodi 2:1 protiv Benfice. Gosti su poveli golom rutinera Otamendija glavom nakon ubačaja, izjednačio je Zalazar s 11 metara, a u smiraj prvog dijela Victor Pau Delgado fantastičnom je minijaturom poslagao na pod par braniča Benfice i zabio za 2:1 Brage. Pau je ovog ljeta stigao u Bragu iz Barcelone, a u karijeri je igrao još za Gironu.

