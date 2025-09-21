VIDEO / Kakav majstor! Pogledajte savršenu asistenciju Ivana Perišića u najvećem nizozemskom derbiju

Podijeli :

Igra se najveći derbi nizozemskog nogometa. Trenutno PSV vodi protiv Ajaxa pogotkom Saibarija iz 7. minute. Asistent je tko drugi nego naš Ivan Perišić koji je na majstorski način pronašao suigrača u kaznenom prostoru. Bila je to prava lopta s očima koja je preskočila sve igrače Ajaxa i pronašla Saibarija samog na petercu. Josip Šutalo krenuo je s klupe za Ajax.