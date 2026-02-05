VIDEO / Kakav debi: Benzema do hat-tricka u prvom nastupu u dresu Al-Hilala!

Karim Benzema je u 39. godini promijenio klub. Prešao je iz Al Ittihada u Al-Hilal te u svom prvom nastupu postigao prvijenac, a zatim i s još dva gola kompletirao hat-trick! Njegova je momčad svladala Al Akhdoud s velikih 6:0, a Benzema je bio precizan u 31., 60. i 64. minuti. U nastavku su još zabijali Malcom i Al-Dawsari.
