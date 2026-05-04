VIDEO / Kačavendin LASK bi nakon ‘suše’ od 61 godine bez trofeja mogao osvojiti dvostruku krunu

U 30. kolu austrijske Bundeslige LASK iz Linza, za koji igra Dinamov igrač na posudbi Lukas Kačavenda, ugostio je Rapid Beč u jednom od brojnih izravnih susreta za naslov prvaka. Iako su gosti iz glavnog austrijskog grada poveli s 1:0, LASK je na kraju slavio s 3:1.

U 12. minuti poveo je Rapid golom Janisa Antistea, ali LASK se u drugom dijelu vratio u susret. Sascha Horvath za porvnanje je zabio u 52. minuti da bi Samuel Adeniran u 63. realizirao kazneni udarac za 2:1 LASK-a.

U 75. minuti LASK je povećao prednost golom Mosesa Usora i pitanje pobjednika bilo je riješeno.

LASK je ovom pobjedom došao na prvo mjesto Bundeslige te ima dva boda prednosti u odnosu na Sturm iz Graza te četiri u odnosu na Salzburg.

Klub iz Linza je usred tjedna došao do svog prvog Kupa nakon 61 godine, a sada je blizu svoje prve dvostruke krune nakon istog broja godina. Naslov u ligi ujedno bi im bio prvi nakon sezone 1964./1965. i ovo bi mogla biti povijesna sezona za LASK.

Do kraja su ostala još dva kola, domaći ogled sa Salzburgom te gostovanje kod Austrije iz Beča.

U tim susretima ne očekuju se nastupi Lukasa Kačavende koji minute uglavnom dobiva na kapaljku. Posljednji put je zaigrao 22. travnja kada je skupio tri minute, a prije toga tek petog travnja kad je završio njegov niz od pet uzastopnih nastupa.

