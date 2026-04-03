VIDEO / Još samo 33: Cristiano Ronaldo sve bliži 1000. golu

Ronaldo, Brozović i društvo su sve bliže naslovu u Saudijskoj Arabiji.
Cristiano Ronaldo nastavlja svoj pohod prema 1000. golu u karijeri. Slavni Portugalac je u utakmici 27. kola Saudi Pro League dvaput zatresao mrežu momčadi Al Najme.
Njegov Al Nassr je kao domaćin u Rijadu svladao Al Najmu rezultatom 5:2, a Ronaldo je najprije u 56. minuti, pri rezultatu 2:2, uspješno realizirao jedanaesterac.
Sedamnaest minuta kasnije ponovno se upisao u strijelce, ovoga puta iz igre, za vodstvo od 4:2.
Ronaldo je sada stigao do brojke od 967 golova u karijeri, pa ga još samo 33 pogotka dijele od četveroznamenkastog učinka.
Ujedno je na dobrom putu da konačno osvoji i trofej u Saudijskoj Arabiji. Al Nassr sada, uz utakmicu više, ima šest bodova prednosti ispred Al Hilala te osam više od trećeplasiranog Al Ahlija.
Uz Ronalda, dvostruki strijelac bio je i Senegalac Sadio Mané, a Marcelo Brozović odigrao je cijelu utakmicu.
