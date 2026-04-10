VIDEO / Jesu li Kramarićevi suigrači kreirali jedan od najluđih pogodaka sezone?!

Ludo prvo poluvrijeme vidjeli smo na otvaranju 29. kola Bundeslige, gdje je Augsburg ugostio Hoffenheim.
Domaći sastav već je nakon 14 minuta imao 2:0 golovima Alexisa Claudea-Mauricea i Michaela Gregoritscha. Ipak, kako to često biva u Bundesligi, tu nije bio kraj golovima pa je Hoffenheim u 35. minuti smanjio pogotkom Robina Hranča.
Do kraja prvog dijela gosti su se u potpunosti vratili u susret. Kosovar Fisnik Asllani petom je proigrao Bjelokoščanina Bazoumanu Touréa, koji je iz mrtvog kuta zabio za 2:2, a taj pogodak ide i na dušu domaćeg vratara Finna Dahmena.
Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić krenuo je od prve minute za Hoffenheim, dok je Kristijan Jakić ostao na klupi Augsburga, a Nediljko Labrović je izvan sastava.
