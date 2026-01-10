VIDEO / Jesmo li dobili gol sezone? Napadač Heidenheima zabio nevjerojatne škarice

Podijeli :

Bundesliga nam se vratila nevjerojatno utakmicom Eintrachta iz Frankfurta i Borussije Dortmund, a u subotu je njemački elitni rang nastavio pružati sjajne poteze. U utakmici Heidenheima i Kolna u 15. minuti vidjeli smo pogodak koji bi mogao biti i gol sezone. Jan Schoppner ubacio je s desne strane, a napadač Marvin Pieringer bio je u lošoj poziciji, no snašao se spektakularnim škaricama za 1:0 Heidenheima. Nije njihova prednost trajala dugo jer je Koln preko Erica Martela poravnao u 18. minuti.

