VIDEO / Jedna od najboljih utakmica sezone u Premier ligi: Šest golova i triler-završnica

xLiamxAsman via Guliver

Luda utakmica na Selhurst Parku.

Manchester City pobjedom protiv Evertona preuzeo je čelo ljestvice Premier lige. Ipak, vrlo blizu preuzimanja vrha ljestvice bio je Bournemouth koji je na gostovanju kod Crystal Palacea vodio sa 3-2 sve do sedme minute nadoknade, a tada je Mateta iz kaznenog udarca svojim trećim golom na utakmici postavio konačnih 3-3.

Kroupi (7, 39) je s dva gola doveo Bournemouth u prednost 2-0, Mateta (64, 69) je u razmaku od pet minuta poravnao na 2-2, Christie (89) je odveo goste do novog vodstva, ali je Mateta (90+7-11m) ipak spasio bod domaćima kod kojih je Borna Sosa ostao na klupi.

Bournemouth je stoga četvrti sa 15 bodova, koliko ima i treći Liverpool, dok je Crystal Palace osmi sa 13 bodova.