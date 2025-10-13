VIDEO / Jedna od najboljih afričkih reprezentacija završila kvalifikacije bez primljenog gola!

Podijeli :

Tnani Badreddine/DeFodi Images via Guliver

Nogometna reprezentacija Tunisa još se ranije plasirala na Svjetsko prvenstvo iduće godine, a u ponedjeljak je okončala afričke kvalifikacije bez primljenog pogotka.

U skupini H je Tunis na domaćem terenu svladao Namibiju 3-0 u susretu posljednjeg, desetog kola. Tunis je na kraju skupio devet pobjeda i jedan remi te impresivnu razliku pogodaka 22-0. Protiv Namibije su strijelci bili Abdi u 28. minuti iz jedanaesterca te Mejbri u 55. i Sassi u 64. minuti za konačnih 3-0.

U toj skupini H je na samom kraju, nakon devet poraza u nizu, do premijernog slavlja došla reprezentacija Svetog Tome i Principa koja je na domaćem terenu pobijedila Malavi s 1-0. Gol odluke postigao je Lumungo u 62. minuti iz jedanaesterca.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.