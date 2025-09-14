VIDEO / Jedan od najbržih crvenih kartona ikad!

Podijeli :

U susretu 5. kola 2. Bundeslige između Greuther Furtha i Kaiserslauterna vidjeli smo jedan od najbržih crvenih kartona ikad. Već nakon 18 sekundi branič Furtha Noah Konig napravio je prekršaj na napadaču Kaiserslauterna Farideu Alidou i poslan je na tuširanje. Za Kaiserslautern od prve minute igra i naš napadač Ivan Prtajin, susret pratite na SK1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.