VIDEO / Je li vrijeme za Slavena Bilića? West Ham upisao novi poraz, Espiritu Santu se trese stolica!

West Ham je na domaćem terenu poražen od Nottingham Foresta 2:1.

Čekićari su poveli u 13. minuti autogolom Murilla, no u nastavku su ispustili prednost i upisali peti poraz u posljednjih šest utakmica. Za goste su zabijali Dominguez u 55. minuti te Gibbs-White u 89. s bijele točke.

West Ham je tako pao na 18. mjesto s 14 bodova, dok je 17. Forest pobjegao na čak sedam bodova prednosti.

Uoči utakmice, engleski mediji pisali su o mogućem otkazu treneru West Hama Nunu Espiritu Santu, a kao jedan od glavnih kandidata spominje se bivši hrvatski izbornik i nekadašnji trener kluba Slaven Bilić.

