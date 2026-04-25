VIDEO / Je li Salah odigrao posljednju utakmicu za Liverpool?

Liverpool je vezao tri pobjede u Premier ligi, no dvoboj protiv Crystal Palacea donio je nove brige za Arnea Slota. Mohamed Salah doživio je ozljedu i morao je izaći iz igre u 59. minuti, uz veliki pljesak s tribina.
U istoj utakmici problemi su se nastavili i na vratarskoj poziciji. Svi golmani Liverpoola bili su ozlijeđeni, a treći čuvar mreže Frederick Woodman primio je pogodak dok je ležao na travnjaku nakon udarca.
Ipak, domaći vratar ostao je na terenu unatoč bolovima nakon jakog udarca u koljeno.
Salah, jedan od ključnih igrača i simbol kluba, ranije je najavio da na kraju sezone napušta Anfield, pa postoji bojazan da bi mu ovo mogao biti i posljednji nastup u dresu Liverpoola.
