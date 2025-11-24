VIDEO / Je li ovaj gol trebao biti priznat Realu? ‘Vinicius je udario golmana, ali…’

Podijeli :

U susretu 13. kola španjolskog nogometnog prvenstva Elche i Real Madrid su odigrali 2:2, a Kraljevski klub je ovim bodom preuzeo vrh ljestvice.

Elche je poveo u 53. minuti golom Aleixa Febasa, no Real je uspio izjednačiti u 78. minuti preko Deana Huijsena. Šest minuta kasnije domaćin je postigao i drugi gol, ovoga puta strijelac je bio Alvaro Rodriguez.

POVEZANO VIDEO / Real i treću utakmicu zaredom bez pobjede, u Elcheu su mogli proći i gore od remija

Samo tri minute kasnije poravnao je Jude Bellingham. Domaćini su prosvjedovali zbog mogućeg prekršaja nad Penom nakon što ga je Vinicius udario prije Bellinghamovog gola. No, sudac je samo odmahnuo rukom premda je vratar Elchea krvario nakon sudara.

Upravo siituaciju kod drugog gola je nakon utakmice za španjolsku Marcu komentirao bivši sudac Alfonso Perez Burrull.

“Osobno smatram da je ovdje riječ o opasnoj igri zato što je Vinicius udario suparničkog golmana, te mu uzrokovao krvarenje. Ali, sudac utakmice je očito smatrao da nije riječ o namjernom kontaktu, te je pustio igru. Ova situacija se može interpretirati na različite načine”, rekao je Pérez Burrull.

To je komentirao i Inaki Pena, koji je odmah nakon utakmice tvrdio da nije riječ o faulu, ali brzo je promijenio mišljenje.

“Mislim da nije namjerno napravio faul, jednostavno se nije mogao zaustaviti. To je sve dio igre”, rekao je Pena za Movistar u izjavi nakon utakmice, ali na konferenciji za medije promijenio je mišljenje:

“Pucao je i pokušao doći na odbijenu loptu nakon moje obrane, te me tada nokautirao i potpuno isključio iz igre. Smatram da je to faul, ali ako su sudac i VAR tako odlučili, onda tu više ništa ne možemo”, zaključio je vratar Barcelone na posudbi u Elcheu.