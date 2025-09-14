VIDEO / Jakić uživa u najboljim trenucima karijere, sada je zamijenjen nakon što je misteriozno ostao ležati na travi

Hrvatski reprezentativac je protiv Bayerna je zabio i asistirao, a zatim postigao majstorski pogodak za Hrvatsku u pobjedi protiv Crne Gore 4:0.

Jakić VIDEO / Trener Augsburga otkrio da mu je 18 tisuća Hrvata poslalo snimku ove Jakićeve majstorije!

“Snimku Jakićevog pogotka poslalo mi je 18 tisuća Hrvata, nisam ni znao da imam toliko prijatelja iz Hrvatske”, poručio je Wagner pa nastavio:

“Pitao sam Jakića hoće li i u klubu igrati desnog beka, rekao mi je: Ni slučajno! Kako bilo, zajednički nam je cilj da Jakić igra iznad svoga limita kako bi bio što bliže prvoj postavi reprezentacije.”

