VIDEO / Izvanserijski Diomande: Hattrickom u 18 minuta ispisao povijest Bundeslige

Nogometaši Red Bull Leipziga upisali su visoku 6:0 pobjedu protiv Eintracht Frankfurta u 13. kolu Bundeslige, a posebno je zablistao 19-godišnji napadač Leipziga, Yan Diomande. U samo 18 minuta upisao je hattrick! U 47. za 3:0, u 55. za 4:0 te za konačnih 6:0 u 65. minuti. Time je postao i drugi najmlađi igrač koji je upisao hattrick u povijesti Bundeslige. Oduševio je i našeg komentatora Ivana Hodobu. Pogledajte i poslušajte!

