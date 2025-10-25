VIDEO / Ivanović zatresao mrežu u visokoj pobjedi! Benfica jedan bod iza Porta

Podijeli :

Nogometaši Benfice ostvarili su uvjerljivu domaću pobjedu u devetom kolu portugalske Primeira lige, svladali su s 5-0 Aroucu.

Čak tri jedanaesterca dosuđena su za Benficu i domaćin je sva tri realizirao. Sve je okončano pogotkom hrvatskog reprezentativca Franje Ivanovića koji je s bijele točke za 5-0 pogodio u 92. minuti.

Prije njega dva jedanaesterca je realizirao Pavlidis, u 9. i 22. minuti, s tim da je grčki nogometaš bio strijelac i u 50. minuti. Još je jedan pogodak za Benficu postigao Otamendi u nadoknadi prvog poluvremena.

Ivanoviću je ovo bio treći ligaški pogodak ove sezone, a ove subote je u igru ušao u 77. minuti.

Benfica je trenutačno druga na ljestvici i ima 21 bod. Bod više ima vodeći Porto, ali i utakmicu manje.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.