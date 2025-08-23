VIDEO / Ivanović zabio ligaški prvijenac u dresu Benfice

Podijeli :

U tijeku je susret 3. kola između Benfice i Tondele, a domaćin je poveo u 32. minuti pogotkom Franje Ivanovića. Hrvatski reprezentativac tako je stigao do ligaškog prvijenca, nakon što je u kvalifikacijama za Ligu prvaka protiv Nice zabio prvi pogodak u svim natjecanjima za portugalskog velikana.

