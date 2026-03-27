VIDEO / Irski veznjak ležao je nepomično u Pragu: Sada su stigle dobre vijesti

Irska je u četvrtak navečer izgubila od Češke u Pragu nakon jedanaesteraca, a osim toga imali su i traumu zbog grozne ozljede Sammieja Szmodicsa. Veznjak Derby Countyja je u drugom poluvremenu produžetaka ostao ležati na travnjaku te mu se nekoliko minuta ukazivala pomoć prije nego li je iznesen na nosilima.

Irski novinar Will O’Callaghan je sinoć objavio kako je Szmodics i dalje u nesvijesti nakon dolaska u bolnicu da bi zatim ipak napisao da se veznjak probudio.

Dan nakon utakmice, odnosno, prije nekoliko sati došle su dobre vijesti. Iz Derby Countyja su objavili da je nakon dodatnih pretraga Szmodics otpušten iz bolnice te da se vraća u Veliku Britaniju.