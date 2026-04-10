VIDEO / Ilija Sivonjić dobio je opaku konkurenciju, pogledajte nemogući promašaj u slovenskoj ligi

Gosti su sjajno ušli u susret i poveli u 14. minuti preko Andreasa Ruedla. Leo Rimac udvostručio je vodstvo u 33. minuti pa se tako otišlo na predah s rezultatom 0:2.

Domaći sastav u 48. minuti teško da je mogao imati bolju priliku za smanjenje vodstva. Nakon ubačaja iz kuta, lopta je stigla na drugoj vratnici do Luke Štora koji je upisao nemogući promašaj. Iako se na prvu činilo da je lopta inicijalno udarila u stativu pa onda u Slovenca, nakon ponovljene snimke moglo se vidjeti kako Štor udara loptu, a ona završava na okviru gola.

Podsjetio je malo ovaj promašaj na bivšeg napadača Dinama Iliju Sivonjića i njegov viralni trenutak u susretu protiv Cibalije 2009. godine.

Koper je taj promašaj naplatio i u 52. minuti povećao na 3:0 preko Browna Irabora.

Utakmica je u tijeku…