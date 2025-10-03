VIDEO / Hrvatski napadač briljira u dresu Celja. Njegov trener: ‘On treba biti dio hrvatske reprezentacije’

Podijeli :

Igor Kupljenik via Guliver

Franko Kovačević oduševio je nastupom u Konferencijskoj ligi.

Celje je na startu Konferencijske lige pobijedilo AEK 3:1, a upravo je hrvatski napadač je zabio sva tri pogotka grčkoj ekipi. S ta tri gola došao je brojke od 20 pogodaka u sezoni i time postao najbolji strijelac na svijetu. Njegov hat-trick AEK-u pogledajte OVDJE.

Trener Celja, Albert Riera nije skrivao oduševljenje Kovačevićem na press konferenciji.

“Bit ću po svim hrvatskim medijima ako kažem da Kovačević treba biti dio hrvatske reprezentacije. Ako govorimo o igraču iz treće lige, onda je nemoguće da dobiješ poziv u reprezentaciju i reći ću ti ‘slušaj, zaboravi, to je nemoguće’.

Ali Franko igra na razini na kojoj može vjerovati, nadati se, nastaviti naporno raditi, nastaviti raditi ono što mu je posao – zabijati golove. Je li teško (dobiti poziv u reprezentaciju Hrvatske)? Naravno da je teško. Ali kad se probudiš, imaš motivaciju. Zašto ne? Zašto ne reprezentacija?”, započeo je Španjolac pa otkrio što bi on napravio ako ga neće Hrvati.

“Što se mene tiče, ja ću ga gurati naprijed. Ima želju. A kada ga i vi novinari budete gurali u prvi plan, kada budete pisali o hat-tricku, o njegovoj gladi za postizanjem golova, o tome kako traži loptu od suigrača, također o tome koliko dobro brani… Ako nakon toga ne bude u reprezentaciji, možemo razmišljati o tome da mu damo drugu (slovensku) putovnicu”, rekao je Riera uz osmijeh.