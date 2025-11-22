VIDEO / ‘Hrvatski derbi’ u La Ligi pripao Sociedadu: Ćaleta-Car se vratio u prvih 11 i skrivio pogodak

Podijeli :

U 13. kolu španjolske La Lige odigran je svojevrsni "hrvatski derbi". Osasuna za koju igra Ante Budimir ugostila je Real Sociedad u čijem sastavu se nalaze Duje Ćaleta-Car i Luka Sučić. Unatoč vodstvu Osasune za koji je krivac bio hrvatski stoper, Sociedad je uspio preokrenuti susret i upisati važnu pobjedu 3:1.

Prvo poluvrijeme nije bilo dobro za Real Sociedad jer je u 42. minuti Osasuna povela. Tada je nakon udarca iz kuta Ćaleta-Car loše reagirao. Hrvatskom stoperu pobjegao je Alejandro Catena koji je pogodio za 1:0.

Ipak, baskijska momčad je uspjela preokrenuti susret. U 53. minuti je za izjednačenje zabio Brais Mendez, a samo pet minuta kasnije su preokrenuli susret. Tada je strijelac bio Goncalo Guedes. Nije to bio posljednji pogodak za Sociedad. U 82. minuti je za 3:1 pogodio Ander Barrenetxea.

Gostima je pomogao i crveni karton Iniga Arguibide zaradio izravni crveni karton zbog neopreznog starta. Do kraja susreta nije bilo pogodaka i Sociedad je slavio s 3:1. Za Osasunu je od 78. minute igrao Ante Budimir, Ćaleta-Car je za Sociedad odigrao svih 90 minuta, a Luka Sučić nije ulazio u igru.

Ovom pobjedom je Sociedad skočio na 10. mjesto dok je Osasuna na 17. mjestu, sa samo jednim bodom iznad zone ispadanja.

