VIDEO / Hrvatska kolonija u Iranu nevjerojatnim ‘solo golom’ osigurala osminu finala Lige prvaka

Podijeli :

U šestom kolu azijske Lige prvaka iranski Tractor, za koji igraju četvorica Hrvata i čiji je trener Hrvat Dragan Skočić, ugostio je katarski Al-Duhail te su slavili s 2:1. Iranska momčad gubila je s 1:0 nakon prvog poluvremena jer je Francuz Benjamin Bourigeaud sigurno izveo kazneni udarac. Ipak, Tractor je golom Shoje Khalizadeha izjednačio u 51. minuti, a onda je u 92. minuti Amirhossein Hosseinzadeh nakon nevjerojatnog prodora efektno zabio za pobjedu i prolazak u osminu finala. Tractor nakon šest kola ima 14 bodova, a kako se do kraja trebaju odigrati još dva kola, Iranci su osigurali prolaz. U najlošijem scenariju devetom mjestu mogu bježati osam bodova što je nedostižno. Tractor je tako drugu godinu u nizu prošao ligašku fazu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.