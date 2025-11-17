VIDEO / Hrvatska izjednačila u Crnoj Gori, zabio je Jakić!

Hrvatska je izjednačila protiv Crne Gore na 2:2 u Podgorici. Zabio je Kristijan Jakić, nakon što mu se lopta odbila poslije udarca Petra Muse koji je uzdrmao vratnicu. Podsjetimo, Jakić je bio strijelac i u prvom susretu Hrvatske i Crne Gore kada su Vatreni s 4:0 slavili na Maksimiru.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

