VIDEO / Hrvat se asistencijom iskupio za nevjerojatan promašaj, zablistala bivša zvijezda Uniteda

Nogometaši Seoula u 5. kolu Azijske lige prvaka slavili su 3:1 u gostima kod Shanghai Porta. Dva gola zabila je bivša zvijezda Manchester Uniteda Jesse Lingard u 48. za vodstvo Seoula 1:0 i u 77. za konačnih 3:1, a još jedan gol za goste zabio je Lucas Silva. Kod prvog gola Lingardu je asistirao bivši igrač Osijeka Marko Dugandžić te se tako iskupio za promašaj koji je imao u 43. minuti. Za domaćine je jedini gol zabio Mateus Vital u 57. minuti.

Promašaj pogledajte OVDJE.

