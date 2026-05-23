FOTO / VIDEO Hrvata tretiraju kao božanstvo na drugom kraju svijeta, sada je stigao do trećeg uzastopnog naslova sa svojom momčadi

Podijeli :

Bojan Hodak, hrvatski trener koji je u domovini i dalje manje poznato ime, nastavlja graditi vrlo uspješnu karijeru u jugoistočnoj Aziji. Riječ je o 55-godišnjaku iz zagrebačkog Trnja koji je još kao igrač prije gotovo tri desetljeća otišao u inozemstvo, gdje je ostao i kao trener.

S indonezijskim Persib Bandungom osvojio je treći uzastopni naslov prvaka, potvrdivši dominaciju u tamošnjem nogometu. Sezonu su završili na vrhu ljestvice sa 79 bodova, koliko je imao i drugoplasirani Borneo, no titula je pripala Persibu zbog boljeg međusobnog omjera.

Trener koji vodi klub od 15 milijuna navijača: ‘Godi mi što me u Hrvatskoj ne prepoznaju’

Za Hodaka je ovo ukupno 12. trofej u trenerskoj karijeri.

Slavlje nakon osvajanja naslova bilo je iznimno emotivno i bučno među desecima tisuća navijača Persiba, kluba koji uživa ogromnu popularnost i jednu od najvjernijih navijačkih baza u regiji. Hodaku je pritom posvećena i posebna koreografija, kojom su mu navijači pokazali koliko ga cijene i koliko je postao važna figura u klubu.

Hodak je tijekom rada u Aziji vodio kineski Shandong Luneng, malezijske klubove Kelantan, Johor DT, Penang i Kuala Lumpur, zatim indonezijski Makassar te mladu reprezentaciju Malezije.