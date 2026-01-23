VIDEO / Hamburški derbi završio bez pobjednika, Vušković briljirao

U prvoj utakmici 19. kola njemačkog nogometnog prvenstva Sankt Pauli i Hamburger SV su u velikom hamburškom derbiju igrali 0:0.

Hrvatski reprezentativni stoper Luka Vušković odigrao je čitav susret za HSV. Vušković je zaradio ocjenu 8,5 prema Sofascoreu. Imao je 12 otklonjenih opasnosti, dva presijecanja, pet osvojenih lopti, dobio je 11/13 duela te je blokirao jedan udarac. Točan je bio u 100 od 115 upućenih dodavanja te poslao čak devet od 19 upućenih točnih dugih lopti. Imao je i dva udarca, od čega je jedan išao u okvir gola.

HSV je 13. na ljestvici sa 18 bodova, pet više od 16. Sankt Paulija.