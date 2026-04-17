VIDEO / Grozne scene u azijskoj LP: Bivši hajdukovac dobio škaricama u glavu te ostao ležati bez svijesti

Strašne su scene viđene u azijskoj Ligi prvaka. Jairo Da Silva iz Johora zadobio je udarac u lice od protivničkog igrača Alija Majrashija. Igrač Al-Ahlija u izvedbi škarica je nokautirao protivničkog igrača u glavu, nakon čega je Da Silva ostao bez svijesti.
Dok je Da Silva ležao na travnjaku, naizgled bez svijesti, neki su se igrači sukobili, dok su drugi u panici pozivali liječničku službu da mu pruži pomoć.
Majrashi je isključen, a snimke su pokazale da je bio potpuno shrvan, držeći glavu u rukama. Nakon završetka utakmice viđen je i u suzama.
Saudijski nogometaš pritom je zabio i autogol, dok je Al Ahli na kraju slavio s 2:1.
Prema pouzdanim izvorima saudijskih medija, Da Silva je u bolnici i nalazi se u stabilnom stanju.
Jedan novinar na X-u je napisao:
„Stanje igrača kluba Johor je stabilno i bit će podvrgnut rendgenskim snimkama lica i glave kako bi se utvrdilo da igrač nije zadobio nikakvu ozbiljnu ozljedu.“
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!