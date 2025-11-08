VIDEO / Gladbach u šest minuta do druge pobjede u Bundesligi

Podijeli :

U posljednjem subotnjem susretu 10. kola Bundeslige nogometaši Borussije su kao domaćini u Monchengladbachu svladali Koln s 3:1.

Bila je to tek druga ovosezonska pobjeda Borussije (M) u prvenstvu i s ova tri boda je skočila na 12. mjesto ljestvice. U nadoknadi prvog dijela Borussia (M) je povela premda prvo Tabaković nije realizirao jedanaesterac za domaćina. Samo pola minute kasnije Sander je ipak zatresao mrežu Koelna za 1:0.

Utakmica je riješena unutar samo četiri minute drugog dijela. U 61. je Diks pogodio s bijele točke za 2:0, dok je Tabaković u 64. sve zaključio golom za 3:0. U samom finišu Waldschmidt je realizirao jedanaesterac za počasni gostujući gol.