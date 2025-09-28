VIDEO / Gabriel u dubokoj sudačkoj nakonadi zabio za veliku pobjedu Arsenala u Newcastleu

Domaćin je poveo u 34. minuti preko Nicka Woltemadea, iako je Arsenal dotad dominirao.

VIDEO / Je li Arsenal oštećen za jedanaesterac kod Newcastlea?

U završnici susreta gosti dolaze do preokreta – u 84. minuti Mikel Merino glavom zabija na ubačaj Declana Ricea, a u 96. minuti Gabriel nakon kornera Martina Ødegaarda donosi pobjedu.

Arsenal je ovom pobjedom skočio na drugo mjesto s dva boda manje od Liverpoola, dok je Newcastle pao na 15. poziciju.

U idućem kolu Arsenal dočekuje West Ham, a Newcastle igra kod kuće protiv Nottingham Foresta.