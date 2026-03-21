VIDEO / Fulham preokrenuo protiv pretposljednje ekipe lige i uključio se u borbu za Ligu prvaka

U jedinoj premierligaškoj utakmici koja se odigrala u 16 sati Fulham je došao do pobjede od 3:1 protiv pretposljednjeg Burnleyja. Poveli su gosti u 60. minuti golom Ziana Flemminga, ali nisu uspjeli tu prednost sačuvati u sljedećih 30 minuta utakmice. Prednost su ispustili već u 67. minuti kada je mladi Joshua King zabio za 1:1, a šest minuta kasnije je King preuzeo ulogu asistenta te je uposlio Harryja Wilsona za 2:1 Fulhama. Do kraja susreta vidjeli smo još crveni karton Josha Laurenta te realizirani kazneni udarac Raula Jimeneza koji je postavio konačnih 3:1 za Cottagarse. Fulham je ovim slavljem došao do 44 boda u Premier ligi te su trenutačno na osmom mjestu, pet bodova manje od Liverpoola koji drži peto mjesto koje će najverojatnije voditi u Ligu prvaka. Do kraja je ostalo još sedam kola, a u sljedećoj utakmici Fulham će gostovati baš kod Redsa na Anfieldu.

