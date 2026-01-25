VIDEO / Freiburg dobio dvojben penal, a onda je vratar Kölna uzeo bočicu u ruke i pročitao Matanovića!

Podijeli :

Hrvatski napadač Igor Matanović zabio je u 44. minuti za 2:1 vodstvo Freiburga protiv Kölna. Dočekao je odbijenu loptu u gostujućem kaznenom prostoru i stigao do petog pogotka u Bundesligi i ukupno sedmog u svim natjecanjima. Isto tako, u posljednjih pet utakmica četiri puta je tresao protivničke mreže.

U 66. minuti mogao je Matanović stići do novog pogotka i dovesti Freiburg do 3:1 vodstva. Šutirao je prema gostujućim vratima, a lopta se od tijela odbila u ruku gostujućeg braniča i sudac je na veliko nezadovoljstvo igrača i trenera Kölna pokazao na bijelu točku.

VIDEO / Matanović ne prestaje zabijati, pogledajte novi pogodak!

Hrvatski napadač preuzeo je odgovornost, ali njegov udarac pročitao je vratar Marvin Schwabe. Zanimljivo, prije samog izvođenja kaznenog udarca Schwabe je uzeo bočicu za vodu i s nje čitao upute gdje će Matanović pucati.