VIDEO / Fran Tudor otkriva za SK: ‘Vidim to kao tajni adut Hajduka’

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Bivši branič Hajduka, Fran Tudo,r već je dugi niz godina u Poljskoj, a sad se vraća u Split kao kapetan Rakowa u dvoboju za plasman u Konferencijsku ligu. U razgovoru s našim Franom Mihaljevićem, otkrio je detalje o svom zdravstvenom stanju, komentirao ozračje unutar svlačionice Rakowa i još mnoštvo toga...

Kakva je situacija s tvojim ramenom? Znamo da se piše o tome hoćeš li biti spreman za utakmicu. Propustio si zadnje dvije, jednu u prvenstvu i jednu u Europi. Hoćeš li biti spreman za susret?

POVEZANO Garciju pitali je li mu utakmica protiv Rakowa najvažnija u karijeri, evo što je odgovorio Bivši hajdukovac za SK: ‘S Livajom se nikad ne zna kako će odigrati, na koju će se to jutro dići’

“Iskreno, još uvijek ne znam. I dalje sam na terapijama i individualnim treninzima u teretani… Jačam to rame. Vjerojatno će odluka pasti neposredno prije utakmice.”

Putuješ li s ekipom?

“Veselim se što ću se vratiti na Poljud. Igrao ili ne, dolazim u Split.”

Ovo ti je prvi dolazak na Poljud nakon odlaska iz Hajduka. Hoće li biti nervoze?

“Leptirića će sigurno biti, ali mislim da neću imati tremu. Uzbuđen sam i sretan što se vraćam na mjesto gdje sam proveo veliki dio svoje karijere.”

Krakow na Poljud dolazi u dosta slaboj formi. Tri utakmice i tri poraza u prvenstvu. Iako to u Europi izgleda bolje, gledate li na ovu utakmicu kao priliku za prekid loše forme?

“Definitivno nismo dobro započeli sezonu, pogotovo u prvenstvu gdje imamo već tri poraza. Međutim, to je sve dio nogometa i mislim da kako mi Hajduku dolazimo u idealno vrijeme, tako i Hajduk dolazi nama. Ako bi pobijedili Hajduk, puno bi se lakše zaboravila ta tri poraza.”

Sportski direktor Hajduka Robert Graf prethodno je radio za Krakow. Može li to donijeti prevagu, ima li neko tajno oružje za Hajduk?

“Definitivno, može stručnom stožeru približiti način na koji igramo i upoznati ih s kulturom kluba. Vidim to kao tajni adut Hajduka.”

Ima i kod vas bivših dinamovaca, Emreli i Bulat. Ti si bivši hajdukovac… Možete vi podijeliti informacijevo Hajduku ma drugoj strani:

Možemo, ali ja sam prije sedam godina otišao iz Hajduka. Zapravo mogu samo približiti atmosferu suigračima i, ako je ostalo još nešto od te igre iz mog vremena o Hajduku, malo objasniti kako igraju.”

Rakow već ima dobar kontinuitet u europskim natjecanjima. Prošle godine bili ste drugi u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Može li to iskustvo biti prevaga:

“To iskustvo nam može pomoći. Mislim da smo i Hammarby prošli na račun europskog iskustva. Zabili smo gol iz prekida, dobro se branili. To nam je donijelo prolaz, iako je Hammarby realno bio bolja ekipa, stvorili su više šansi.”

Trener Garcia je nedavno izjavio da se u Europi igra puno brže nego u HNL-u čime se daje naslutiti da Marko Livaja opet neće zaigrati od prve minute. Za koga se spremate u napadu?

“Nismo još stigli napraviti nikakve analize. Jučer smo više analizirali zadnju utakmicu iz lige. Što se brzine tiče, mislim da je baš direktor Graf rekao da se u poljskoj 2. ligi trči više nego u HNL-u. Znam da se to mnogima nije svidjelo, ali to su činjenice.”

Ako se ne plasirate u Europu, koliki će to biti udarac za klupske ambicije?

“Nije to ništa dramatično, skupljamo onda snagu za ligu i borimo se za Europu kroz ligu. Klub će financijski preživjeti, imamo privatnog vlasnika. Naravno, bilo bi super da uđemo, ali i ako ne uspijemo – neće biti smak svijeta.”