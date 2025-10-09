VIDEO / Finska preokretom pobijedila Litvu, branič Istre sudjelovao kod prvog pogotka

FIFA World Cup 9. lis 202520:00 0 komentara

Finska je s 2:1 pobijedila Litvu u susretu 6. kola skupine G kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Syrvys je zabio za vodstvo Litavaca, a za Fince su preokret donijeli Kallman i Markhiev. Istrin Ville Koski sudjelovao je kod prvog gola Finaca.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

