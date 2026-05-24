VIDEO / Fernandes ispisao povijest Premier lige, pogledajte asistenciju s kojom je srušio rekord

Bruno Fernandes je preuzeo rekord Premier lige za asistencije nakon što je na posljednjem danu sezone protiv Brightona ostvario svoju 21. asistenciju. Portugalac je asistirao Patricku Dorgu, čime je prešao Thierryja Henryja i Kevina De Bruynu, s kojima je ranije bio izjednačen na 20 asistencija.

Portugalac je imao odličnu sezonu, što mu je donijelo nagradu za nogometaša godine Premier lige i FWA nogometaša godine, pobijedivši Declana Ricea i druge, nakon što je predvodio povratak Uniteda pod Michaelom Carrickom. Fernandes je izjednačio rekord prethodno asistirajući Bryanu Mbeumo s centaršutom s desne strane protiv Nottingham Foresta, čime je prešao Mesuta Özila.

