VIDEO / Farioli nadmudrio Mourinha: Porto je u polufinalu Kupa

Podijeli :

Veliki portugalski derbi pripao je nogometašima Porta. Oni su kao domaćini eliminirali lisabonsku Benficu s 1:0 i plasirali se u polufinale nacionalnog kupa.

Utakmica četvrtfinala portugalskog Kupa odigrana na stadionu Dragão, završila je rezultatom 1:0 (1:0).

Strijelac jedinog pogotka bio je poljski reprezentativac Jan Bednarek u 15. minuti, udarcem glavom nakon kornera koji je s desne strane izveo Španjolac Gabri Veiga.

Benfica nije bila u podređenom položaju, ali je mladi trener Porta, 36-godišnji Talijan Francesco Farioli, na kraju ipak izašao kao pobjednik protiv znatno iskusnijeg i slavnijeg kolege, 62-godišnjeg Joséa Mourinha.

Hrvatski napadač Franjo Ivanović ušao je u igru za Benficu u 83. minuti. Dominik Prpić ostao je na klupi Porta.

Osim ove utakmice, odigran je još jedan susret četvrtfinala, a trećeligaš Fafe priredio je pravu senzaciju eliminiravši momčad Brage rezultatom 2:1.

Prije tri dana plasman u polufinale osigurao je i drugoligaš Torrense, a posljednji polufinalist bit će poznat 4. veljače, kada će aktualni prvak, lisabonski Sporting, kao domaćin biti veliki favorit protiv momčadi AVS-a.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.