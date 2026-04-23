VIDEO / Erlićev Midtjylland iskoristio kiks lidera i preuzeo vrh danske lige

Četvrtak navečer donio je promjenu na vrhu danske Superlige. U ranijem terminu (od 18) Aarhus je na gostovanju kod Nordsjaellanda ispustio pobjedu u 83. minuti pa su tako dali Midtjyllandu Martina Erlića priliku za preuzimanje vrha. Oni su to iskoristili pobjedom od 2:1 na gostovanju kod Sonderjyskea.

Poveo je Midtjylland u 24. minuti golom Zambijca Edwarda Chilufye da bi domaćin izjednačio u 40. minuti preko Matthewa Hoppea.

Taj rezultat na semaforu je stajao tek do 49. minute kada je Midtjylland poveo autogolom Daniela Lea Gretarssona.

Uspio je gostujući klub sačuvati prednost do kraja te su pobjedom od 2:1 preuzeli vrh danske Superlige. Poravnali su se s bodovima (57) s Aarhusom, ali imaju bolju gol-razliku pa se nalaze na prvom mjestu.

Za tri dana Aarhus će ugostiti Midtjylland te će tražiti ponovno preuzimanje vodeće pozicije u danskom elitnom rangu.

Povremeni hrvatski reprezentativac Martin Erlić odigrao je svih 90 minuta u pobjedi novog lidera lige.

