VIDEO / Erlić u 80. minuti ključan gol u borbi za naslov, a onda je u 89. uslijedio šok

U 30. kolu danske Superlige Midtjylland Martina Erlića tražio je povratak na vrh nakon što je dan ranije Aarhus s 2:1 bio bolji od Sonderjyskea te tako ponovno došao u prednost. Klub hrvatskog reprezentativca je u ponedjeljak dočekao Viborg te je u ludoj utakmici na kraju remizirao 3:3.

Prvo poluvrijeme bilo je nevjerojatno ludo te smo vidjeli četiri priznata gola, ali i dva poništena. Prvi put se mreža zatresla u 15. minuti kada je Philip Billing zabio za 1:0, no njegov gol je poništen zbog zaleđa.

Kazna za taj poništeni gol stigla je u 33. minuti kada je Asker Beck zabio za vodstvo Viborga. Međutim, prednost gostiju trajala je tek tri minute do lijepog pogotka Darija Osorija. Četiri minute kasnije Midtjylland je poveo golom Denila Castilla, no uslijedio je još jedan poništeni gol, ovaj put zbog igranja rukom.

Kao i nakon prvog poništenog gola, uslijedila je kazna. U 45. minuti je Beck postigao svoj drugi gol i Viborg je ponovno vodio. Ovaj put su prednost uspjeli zadržati još kraće jer je već u drugoj minuti nadoknade Pedro Bravo zabio za 2:2, rezultat s kojim se otišlo na predah.

Sve do 80. minute rezultat je bio 2:2, a onda je na scenu stupio hrvatski reprezentativac Martin Erlić. On je tada nakon nekoliko odibijanaca nakon udarca iz kuta naletio na loptu glavom i pogodio za 3:2 Midtjyllanda. Erlić je zbog tog gola proglašen i igračem utakmice.

To su napravili prije kraja utakmice što im se obilo o glavu jer je Viborg u 89. minuti preko Doriana Hanze došao do izjednačenja od 3:3.

Ovim remijem Midtjylland je ostao na drugom mjestu s dva moda manje od vodećeg Aarhusa od kojeg imaju bolju gol-razliku. Do kraja lige su ostala dva kola. Erlićevu momčad čekaju ogledi s Nordsjaellandom i Brondbyjem.

