VIDEO / Englez nakon pobjede: ‘Starost Hrvatske odigrala je ulogu, a mislim da Vušković neće ostati u Tottenhamu’

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Hrvatska je u prvom kolu Svjetskog prvenstva izgubila s 4:2 od Engleske, a nakon susreta je naš Vedran Babić u rubrici "SAD ili nikad" pronašao nekoliko zanimljivih gostiju. Naš novinar naišao je na trojicu Engleza (Noah, Ryan, Jordan) koji su na analitičan način analizirali utakmicu. Svi su bili složni oko toga da je Engleska imala puno bolje drugo poluvrijeme i da taj ritam nešto starija Hrvatska nije mogla pratiti. Naglasili su kako žele titulu, pogotovo nakon što je Tuchel napravio nekoliko zanimljivih promjena u popisu za Svjetsko prvenstvo. Noah, navijač Tottenhama, govorio je i o Luki Vuškoviću za kojega smatra da u ovom trenutku nema mjesta u Spursima zbog novih pojačanja. Međutim, naglasio je kako želi da ostane, ali da sumnja kako će Vušković pristati na još jednu posudbu.

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