VIDEO / Emotivne scene: Legenda finskog nogometa oprostila se od igranja za reprezentaciju

Riječ je o prijateljskom susretu s Andorom, u kojem je Finska slavila 4:0, a Pukki je postigao svoj posljednji, 43. gol za nacionalnu momčad te je u 68. minuti upisao asistenciju za treći pogodak.

VIDEO / Malta šokirala Finsku i upisala prvu pobjedu u kvalifikacijama nakon više od četiri godine

U 72. minuti finska legenda je napustila teren uz ovacije svih prisutnih na stadionu, a nije mogla suzdržati ni suze.

Pukki je za Finsku debitirao 2009. godine, kao 19-godišnjak. Trenutno igra za HJK Helsinki, a tijekom karijere nosio je dresove Schalkea, Seville, Brøndbyja, Norwicha i Minnesote.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.