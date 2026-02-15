VIDEO / Džeko opet oduševljava, sada je majstorski namjestio dva gola za Schalke

Podijeli :

Edin Džeko nastavlja sa sjajnom formom otkako je potpisao za Schalke. Na gostovanju kod Kiela u 22. kolu 2. Bundeslige Schalke je na poluvrijeme otišao s prednošću 2:0 nakon dvije Džekine asistencije. Obje su stigle nakon gotovo identičnih akcija iz kornera, a strijelci su bili Karaman i Kurucay. Od dolaska u Gelsenkirchen, Džeko je postigao već tri gola, a sada je i namjestio dva gola.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.