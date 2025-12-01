VIDEO / Duran spasio Fener u triler završnici najvećeg turskog derbija!

Podijeli :

U azijskom dijelu Istanbula, odnosno na stadionu ‘Şükrü Saracoğlu’, odigran je 281. ‘interkontinentalni derbi’ (barem kada je riječ o službenim utakmicama ova dva kluba), a susret 14. kola turske Superlige Fenerbahçe – Galatasaray završio je neriješenim rezultatom 1:1.

Gol za goste iz europskog dijela zasluga je Leroyja Sanéa u 27. minuti. Njemački reprezentativac matirao je Edersona, bivšeg suigrača iz Manchester Cityja, a brazilskog vratara prevario je odbijanac od domaćih braniča.

U 44. minuti dogodila se vrlo bizarna situacija u kojoj je momčad Domenica Tedesca naizgled stigla do izjednačenja. Da Milan Škriniar, kapetan Fenerbahçea, nije primio loptu rukom, pogodak bi bio upisan Meksikancu Edsonu Álvarezu, no sudac Yaşin Kol poništio je gol nakon VAR provjere.

Galatasaray je pokazivao više inicijative u prvom poluvremenu, dok je drugo bilo nešto manje sadržajno. Počelo je prilikom Viktora Osimena u 50. minuti, ali je udarac poznatog Nigerijca obranio Ederson.

Uslijedio je niz grubosti, ali nedovoljno da Kol ikoga pošalje u svlačionicu, a trenutak odluke ‘pao’ je u petoj minuti sudačke nadoknade. Tedescovi ‘džokeri’ s klupe, Levent Mercan i Kolumbijac John Durán, zaslužni su za izjednačenje.