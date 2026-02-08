VIDEO / Donedavni Livakovićev suigrač ušao u 96. i promašio penal za pobjedu!

Podijeli :

U susretu 23. kola španjolskog nogometnog prvenstva Athletic Bilbao je pobijedio Levante s 4-2, Getafe je na gostovanju porazio Alaves s 2-0, dok su Sevilla i Girona remizirali 1-1.

Jedan od ključnih trenutaka na San Mamesu dogodio se u 17. minuti kada je Levante ostao bez isključenog Alana Matturra koji je kao posljednji igrač obrane oborio Inakija Williamsa.

S igračem više baskijski sastav je do kraja poluvremena zabio dva gola, a oba je postigao Gorka Guruzeta (29, 34). Smanjio je Unai Elgezabal u 81. minuti, no pet minuta kasnije Nico Serrano je zabio za 3-1. Jon Olasagasti je u četvrtoj minuti nadoknade vratio nadu gostima, ali je u devetoj minuti nadoknade Robert Navarro zabio za konačnih 4-2.

Tri boda je osvojio i Getafe 2-0 gostujućom pobjedom protiv Alavesa. Strijelci su bili Luis Vazquez (53) i Mauro Arambarri (72-11m).

Sevilla i Girona su odigrale 1-1. Gosti su poveli u 2. minuti golom Thomasa Lemara, a izjednačio je u sudačkoj nadoknadi Kike Salas. Girona je u osmoj minuti nadoknade mogla do pobjede, no Christian Stuani nije realizirao jedanaesterac. Njegov udarac je obranio Odysseas Vlachodimos. Urugvajski napadač ušao je s klupe kako bi zabio penal za pobjedu, no grčki vratar imao je drugačije planove.

Na ljestvici vodi Barcelona s 58 bodova, četiri više od Real Madrida kojeg večeras čeka gostovanje u Valenciji.