VIDEO / Domaćin Maroko uz veliku pomoć sudaca izborio prvo polufinale AFCON-a nakon više od 20 godina

U drugoj četvrtfinalnoj utakmici Afričkog kupa nacija domaćin Maroko ugostio je Kamerun, drugu najuspješniju reprezentaciju u povijesti AFCON-a. No, Kamerun je na ovo prvenstvo došao u čudnom raspoloženju, a domaći Maroko to je iskoristio za pobjedu od 2:0.

U prvom poluvremenu dominirala je domaća momčad, a to im se isplatilo sretnim golom u 26. minuti. Achraf Hakimi izveo je udarac iz kuta, a lopta je nakon toga došla do Ayouba El Kaabija koji je prebacio loptu do Brahima Diaza, a igrač Real Madrida tada je samo dotaknuo loptu koja je ušla u gol za vodstvo Maroka i delirij na tribinama.

Diaz je inače ovim pogotkom ponovno oborio rekord marokanske reprezentacije jer je zabio petu utakmicu u nizu. Ne samo to, Diaz je ovim pogotkom srušio i rekord AFCON-a jer nitko od 1957. nije zabio u pet utakmica.

U drugom dijelu bolja je ekipa bila ona kamerunska, ali nisu uspijevali doći do gola u prvom dijelu, a nije im pomogao ni sudac utakmice iz Mauritanije Beida Dahane koji je donio dvije dvojbene odluke.

Prvo u 64. minuti nije pokazao očigledni drugi žuti karton Bilalu El Khannoussu, a onda u 69. minuti nije dosudio kazneni udarac zbog starta Adama Masine na Bryanu Mbeumu. Kamerunci se unatoč izrazito dvojbenim odlukama nisu pretjerano bunili te su nastavili sa svojom igrom kojom su pokušali doći do izjednačenja.

Zanimljivo je da mauretanski sudac nije trebao suditi ovu utakmicu. Prvi izbor CAF-a bio je Egipćanin Amin Omar, a to se nije svidjelo Marokancima koji su podigli veliki buku i na kraju se dogodila promjena sudačke postave.

Nisu u tome uspjeli jer je u 74. Ismael Saibari nakon jednog prekida ostao nečuvan na lijevoj strani kaznenog prostora. Suigrač Ivana Perišića iz PSV-a lijepo je pogodio za 2:0 Maroka i vjerojatnu pobjedu u četvrtfinalu AFCON-a.

Kamerunci do kraja susreta nisu uspjeli doći do izjednačenja te je Maroko s 2:0 izborio polufinale Afričkog kupa nacija, njihovo prvo još od 2004. godine.

Te godine izgubili su u finalu od Tunisa koji je ove godine ispao u osmini finala. Maroko će u polufinalu igrati protiv pobjednika susreta između Alžira i Nigerije. Njihov susret na rasporedu je u subotu od 17 sati, a moći ćete ga pratiti na Sport Klubu 1.

