VIDEO / Dok Topnici slave, Spursi su na rubu: Odluka o ostanku u Premier ligi pada u zadnjem kolu!

Chelsea je poveo sjajnim pogotkom Enza Fernándeza iz daljine u 18. minuti, a na 2:0 povisio je brazilski veznjak Andrey Santos u 67. minuti. Bio mu je to ujedno i prvijenac u Premier ligi.

Tračak nade gostima donio je njegov sunarodnjak Richarlison sedam minuta kasnije, no do potpunog povratka Spursi nisu uspjeli doći.

U posljednjem kolu Tottenham dočekuje Everton, dok će West Ham biti domaćin Leedsu. Chelsea je ovom pobjedom preuzeo osmo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.