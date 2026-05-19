VIDEO / Dok Topnici slave, Spursi su na rubu: Odluka o ostanku u Premier ligi pada u zadnjem kolu!

Dok njihovi najveći rivali slave naslov prvaka nakon 22 godine, Tottenham ulazi u posljednje kolo Premier lige s prijetnjom ispadanja u Championship.
Nakon poraza 2:1 na gostovanju kod Chelseaja, Spursi su ostali na 38 bodova, samo dva više od 18. mjesta koje drži West Ham i vodi u niži rang.
Chelsea je poveo sjajnim pogotkom Enza Fernándeza iz daljine u 18. minuti, a na 2:0 povisio je brazilski veznjak Andrey Santos u 67. minuti. Bio mu je to ujedno i prvijenac u Premier ligi.
Tračak nade gostima donio je njegov sunarodnjak Richarlison sedam minuta kasnije, no do potpunog povratka Spursi nisu uspjeli doći.
U posljednjem kolu Tottenham dočekuje Everton, dok će West Ham biti domaćin Leedsu. Chelsea je ovom pobjedom preuzeo osmo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.
