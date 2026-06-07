VIDEO / Dok svira radio, Pašalić Mario: Pogledajte gol za pobjedu Hrvatske protiv Slovenije

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Hrvatska je u Varaždinu s 2:1 pobijedila Sloveniju u posljednjoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo. Nakon velike pogreške Martina Baturine u 83. minuti činilo se kako će Hrvatska remizirati sa Slovenijom, no u 93. minuti je Mario Pašalić sjajnim golom donio pobjedu Hrvatskoj i dobro raspoloženje Vatrenih pred SP u Sjevernoj Americi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.